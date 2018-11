Biciclette abbandonate rimosse dalla Polizia Locale

Altre biciclette rimosse dalla Polizia Locale la settimana scorsa, tutte nella zona del Distretto territoriale C (Stazione, Barcola ed Altopiano). Erano legate con catena e lucchetto a manufatti pubblici da oltre 60 giorni, ad intralcio dei passanti e poco decorose dell'ambiente urbano; quindi, in base al Regolamento di polizia urbana, è stato possibile rimuoverle.

Ecco un breve elenco: una bicicletta nera in via Barbariga, 2 biciclette in via Udine (una colore bianco/nero + una mountain-bike grigio/nera), un telaio di bicicletta in piazza Libertà, una mountain-bike nella Pineta di Barcola (colore bianco/verde), una mountain-bike in via Giacinti (colore nero/viola).

Chi volesse maggiori informazioni su questi velocipedi, può rivolgersi direttamente al Distretto C di viale Miramare 65 (tel. 0404194237; da lunedì a venerdì 9-12, il pomeriggio, su appuntamento). Ricordiamo che l'articolo 6 del nuovo Regolamento di polizia urbana vieta l'abbandono di velocipedi sulla pubblica via e prevede una sanzione da 100 euro; ma, ben più importante, dà la possibilità di togliere il mezzo dalla strada. La Polizia Locale accerta costantemente che le biciclette segnalate non siano utilizzate: trascorsi 60 giorni dal loro abbandono nella medesima località, può passare alla fase della rimozione, talvolta anche tranciando la catena che le lega al manufatto.