Biglietti per Triestina-Pordenone, al gazebo manca la corrente per stamparli

Era tutto pronto questa mattina nel gazebo di piazza della Borsa per iniziare la vendita dei biglietti per l'attesissimo match Triestina-Pordenone, in programma allo stadio Rocco domenica alle 20.30. Nella corsa ai tagliandi - ne sono stati venduti già oltre 4000 - la "macchina" non ha funzionato alla perfezione. La corrente elettrica per far funzionare il computer e la stampante tuttavia non è arrivata.

Nel pomeriggio tornerà tutto alla normalità

Circa una quarantina di persone sono state invitate a recarsi negli altri punti vendita o a tornare in piazza della Borsa più tardi, come riferito dalle ragazze della Triestina presenti nel gazebo. Dall'azienda erogatrice del servizio fanno sapere che tutto tornerà alla normalità verso l'ora di pranzo, o al più tardi nel primo pomeriggio.

Gli orari del gazebo

Il gazebo è stato organizzato per dare la possibilità ai triestini di acquistare i biglietti per la partita in pieno centro. La struttura rimane operativa fino a domenica 10 marzo con i seguenti orari: oggi 7 marzo fino alle 18, venerdì 8 e sabato 9 marzo dalle 10 alle 18, mentre domenica inizio ore 10 e chiusura del gazebo alle 14. Poi tutti al Rocco per un match che, se non vale una stagione intera, poco ci manca.