Il bike sharing è pronto a rimettersi in sella, il 21 maggio la ripartenza del servizio

Il bike sharing riparte giovedì 21 maggio. A darne annuncio è la stessa BiciInCittà, società incaricata di gestire il servizio su due ruote inaugurato lo scorso 3 febbraio e sospeso per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto Trieste negli ultimi tre mesi. La società, in accordo con il Comune di Trieste, sta valutando alcune modifiche al servizio. "Stiamo mettendo a punto - si legge - le future tariffe del servizio e valutando eventuali ricompense per il periodo di chiusura forzata". La società fa sapere che le decisioni che verranno prese saranno comunicate via mail e tramite i canali social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul fronte delle raccomandazioni, BiciInCittà dà alcune indicazioni utili per affrontare l'attuale fase di riapertura. Si precisa di utilizzare la bicicletta solo per gli spostamenti consentiti dalle direttive nazionali,e dei guanti monouso. Inoltre si chiede di lavare le mani prima e dopo l'utilizzo del mezzo a due ruote e di rispettare le distanze pedalando non troppo vicino ad altri ciclisti o pedoni. Nell'ultimo periodo le richieste di riattivare il servizio erano state avanzate da molte associazioni, nel nome di una mobilità sostenibile anche in direzione di un possibile cambiamento delle linee guida comunali sul servizio.