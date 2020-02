Bike sharing a Trieste, domani è il giorno delle bici

Prenderà il via domani, 3 febbraio, il servizio di bike sharing. Le colonnine del nuovo servizio a stazioni fisse sono state installate in diverse zone della città e comprenderanno sia biciclette tradizionali che a pedalata assistita.

Come funziona

Da domani potrai prelevare la bici in un punto della città e riconsegnarlo in un altro. Per usufruire del servizio è possibile scegliere se utilizzare l’app BicinCittà oppure una tessera. In ogni caso è necessario sottoscrivere un abbonamento e per ogni noleggio i primi 30 minuti sono gratis.

L'abbonamento: come funziona e i costi

Paghi una quota fissa e una ricarica: per noleggi più lunghi di mezz’ora viene scalato un importo dal credito residuo. Fino al 30 giugno 2020, la quota di abbonamento è gratis per tutti: sarà necessario pagare solo la prima ricarica obbligatoria di minimo 3 €.

L'abbonamento promozionale dura 6 mesi esatti dalla data di attivazione e non prevede rinnovo automatico: è possibile rinnovarlo, alle tariffe che saranno rese note entro fine giugno, oppure lasciarlo scadere, senza nessun costo aggiuntivo. Il credito può essere ricaricato comodamente da web e da app. Maggiori informazioni a questo link