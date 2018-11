Bivaccano e danneggiano la galleria in via Muratti, quattro ragazzi denunciati

Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in concorso: per questi motivi la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato ieri sera un cittadino kosovaro, A.K, da alcuni mesi maggiorenne e già noto alle forze dell’ordine, e tre minori. Dopo aver bivaccato nella galleria commerciale di via Muratti, l’addetta alla chiusura della saracinesca li ha invitati ad uscire. Il gruppo l’ha ascoltata, ma – una volta richiusa – hanno forzato la struttura danneggiandola e hanno fatto ingresso nuovamente nella galleria.

L’addetta ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 NUE e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante. I quattro sono stati trovati intenti a bivaccare all’interno di un fondo in disuso con la porta a vetri danneggiata, a consumare una bottiglia di vodka. Alla vista degli operatori, i quattro hanno manifestato un atteggiamento ostile e oltraggioso nei loro confronti e a fatica sono stati accompagnati all’esterno della galleria. Identificati e accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, il gruppo è stato denunciato. I minori sono stati successivamente affidati alle famiglie e alle specifiche strutture di accoglienza.