Bivacchi e mendicanti: 6 sanzioni in una settimana

Continua la battaglia contro il degrado da parte della Polizia Locale. Nella settimana dal 12 al 18 novembre il personale del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale ha accertato 4 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana (3 in Strada di Fiume e 1 in piazza dell'Ospedale) per mendicità con i sequestri dei proventi e allontanamenti delle persone; 2 sanzioni per bivacco con relativi allontanamenti: uno in via Santa Caterina e uno in piazza Libertà; 5 sanzioni per la tutela della salute dei non fumatori (con una sanzione di 55 €) all'interno della stazione delle autocorriere di Largo Santos.