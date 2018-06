Blitz di Carabinieri al "Gabriele" di Muggia: pontile sequestrato

Blitz dei Carabinieri nella mattinata di ieri, 14 giugno, a Muggia in Strada per Lazzaretto nello stabilimento "Gabriele". Si tratta di un intervento ordinato dalla Procura della Repubblica per insediamento balneare abusivo. Il pontile, già oggetto di sequestro nel 2015, è stato transennato ed ora ci sono i sigilli della magistratura. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno rimosso i gradini per l'accesso in mare.

Alla base dell'ordine della Procura ci sarebbero i mancati versamenti per l'uso dell'area da parte della famiglia Taccardi al Comune. Si parla di oltre 100 mila euro, accumulati anche per le numerose sanzioni frutto dei vari scontri con la pubblica amministrazione legati alle autorizzazioni per l'apertura degli spazi.

Durante il blitz di ieri è intervenuta la Capitaneria di Porto.