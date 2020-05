Blitz e volanti a San Giacomo: fermati quattro giovani

Quattro persone di origine kosovara sono state arrestate in Androna Colombo nel rione di San Giacomo nella tarda serata di ieri dalla Squadra Volante della Questura di Trieste con l'accusa di aggressione e lesioni.

Secondo alcune indiscrezioni (ancora tutte da confermare) i giovani ragazzi avrebbero aggredito varie persone, per poi rifugiarsi nel loro appartamento ed essere successivamente fermati dagli equipaggi delle Volanti giunte sul posto. Ancora da capire i dettagli dell'aggressione. La notizia è in aggiornamento.