Influenza: bloccati interventi chirurgici in provincia di Pordenone a causa dell'epidemia

L'epidemia di influenza di questi giorni e il conseguente afflusso negli ospedali è tale da far bloccare gli interventi chirurgici in provincia di Pordenone.

Sono state sospese le sedute di chirurgia programmate per lunedì 15 gennaio nei tre ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, in modo tale da avere disponibilità di posti letto per gestire le urgenze a causa dell'influenza, date dalla riacutizzazione di malattie croniche o da eventuali complicanze.