Bluenergy è il nuovo sponsor della Pallacanestro Trieste

Bluenergy Group è il nuovo sponsor della Pallacanestro Trieste. Il player di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi ha annuncia l'accordo con la società triestina diventando, per la stagione 2019/2020 partner ufficiale della società di basket che milita nel campionato di Serie A.

Bluenergy sosterrà la passione dei tifosi biancorossi con una serie di iniziative: la prima è l’adesione al progetto "Siamo Trieste", attraverso la nota piattaforma di cashmove, Bluenergy darà ai tifosi e ai possessori della Red Wall Card di “Siamo Trieste” l'opportunità di supportare la società Pallacanestro Trieste. Per ogni fornitura di gas e luce siglata con Bluenergy, la stessa donerà una somma di 60 euro a Siamo Trieste che poi girerà gli introiti alla società cestistica triestina. Inoltre le donazioni continueranno per tutta la durata della fornitura ed equivarranno a un euro a bolletta e 12 euro per ogni anno di permanenza in fornitura con la multiutility.

La seconda iniziativa, questa volta a vantaggio degli abbonati, è la possibilità di dilazionare il proprio abbonamento in 12 rate in bolletta.

Infine, per supportare la campagna abbonamenti “Per la mia città”, a partire da martedì 9 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2019/20 presso il punto vendita Bluenergy di Trieste in Piazza Giuseppe Verdi 2/C: un punto comodo in centro città per poter assieme tifare Pallacanestro Trieste la prossima stagione.

"Siamo orgogliosi di annunciare l'accordo di sponsorizzazione con la più importante squadra di basket della regione - ha detto Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group - Questa partnership conferma la nostra missione di essere un'azienda vicina al territorio e alle sue persone. Proprio in quest'ottica, per questa partnership abbiamo pensato ad una proposta assolutamente innovativa, quale è l'iniziativa "Siamo Trieste", che coinvolge i tifosi e meno tifosi, innescando un circolo virtuoso che permette ai cittadini di Trieste di sostenere direttamente la squadra della propria città. Crediamo fortemente nel progetto e nelle potenzialità di questa società che, oltre a militare nella massima serie, lavora per valorizzare e far crescere il settore giovanile promuovendo i valori dello sport verso le giovani generazioni. Questa sponsorizzazione vuole perciò essere un gesto concreto di impegno verso la città di Trieste, dove siamo tornati da qualche mese con un nuovo punto vendita in centro città e dove vogliamo consolidare la nostra presenza. Un obiettivo che al fianco di Pallacanestro Trieste siamo certi di poter raggiungere, sostenendo l'energia e la passione dei tifosi e raccontando a un ampio pubblico la nostra azienda e il suo impegno a supporto di iniziative che puntano ad una crescita economica e sociale all'insegna della sostenibilità."

“Una bellissima notizia per noi - ha aggiunto Sebastian Spada, Direttore Marketing di Pallacanestro Trieste - oltre che un servizio ottimale per i sostenitori della Pallacanestro Trieste, che potranno trovare un ulteriore modo per dare il proprio contributo alla società. Bluenergy è un gruppo importante che ha visto in Pallacanestro Trieste un brand sportivo seguito da molte persone e che vuole contribuire attraverso iniziative peculiari e innovative alla crescita della nostra società”.

“SIAMO TRIESTE è lieta di accogliere nel Red Wall District un partner come Bluenergy che da oggi sarà il nostro punto di riferimento nel comparto utilities energia – ha commentato Alessandro Martelli - Presidente della fondazione “Siamo Trieste” - Siamo molto contenti di poter offrire ai nostri soci la possibilità di usufruire di un servizio di alto livello che possa essere utile alla nostra causa, ed invitiamo tutti i tifosi a prendere visione delle condizioni offerte sul nostro sito www.siamotrieste.it”