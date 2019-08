Inseguimento all'alba: in una BMW 10 migranti e il passeur fuggito

L'auto inseguita questa mattina intorno alle 5 dalla Polizia di frontiera era una BMW con 10 migranti all'interno più il passeur alla guida. Tra questi 8 cittadini turchi, di cui due minorenni, un iraniano e un afghano. L'auto, con targa ungherese, era giunta al valico di Pese dalla Slovenia e non si era fermata all'alt della Polizia di frontiera, per poi accelerare nel tentativo di darsi alla fuga. Le volanti si sono quindi lanciate in un inseguimento ad alta velocità, dapprima sul Carso poi nel centro cittadino quando, nei pressi di via Commerciale, la vettura è stata bloccata in un vicolo cieco. Il passeur è comunque riuscito a uscire dalla macchina, saltare una recinzione e far perdere le tracce. I migranti sono stati quindi portati alla postazione di polizia di Fernetti per i rilievi di rito.