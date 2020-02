Boati, spari o petardi? Mistero sui rumori notturni in città

Boati o spari nella notte in città, soprattutto nella zona di via Giulia dove i rumori avrebbero svegliato diverse persone e si sarebbero avvertiti anche in zona università. Il tutto è accaduto tra l'una e le due della notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio, ma dalla Questura e dai Carabinieri non arriva nessuna spiegazione poiché nessun intervento sarebbe stato effettuato dalle forze dell'ordine. Il che vale anche per i Vigili del fuoco, che hanno ricevuto qualche chiamata ma confermano al telefono di non aver effettuato interventi in proposito.

Si potrebbe pensare a un petardo piuttosto potente ma l'ipotesi non sembra convincere i segnalatori e non si spiega perché tante persone si siano allarmate, alcune delle quali, si dice, fino a scendere in strada in piena notte. Per il momento nessuno sviluppo e nessuna spiegazione.