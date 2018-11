"Bohemian Raznici": Maxino si ispira ai Queen per il suo video più complesso (VIDEO)

Debutta su Youtube in questi istanti "Bohemian Raznici", il nuovo video di Maxino ispirato ai Queen. Non una data a caso il 29 novembre, in contemporanea all'uscita del film biografico sulla leggendaria band britannica. Maxino, polistrumentista e comico nostrano oltre che youtuber cliccatissimo è stato di recente ospite a "Tu si que vales", e da tempo collabora con radio Deejay. Un momento di grande popolarità che viene consacrato da questo ultimo lavoro, più impegnativo di quelli finora prodotti.

Il video più complesso

"Bohemian Raznici è sicuramente il video più complesso che ho mai relizzato - confessa Maxino -. Avevo buona parte del testo pronta da tempo, ma quest’estate mi sono trovato con Raffaele Prestinenzi ed abbiamo registrato tutte le voci, spartito dei Queen alla mano, seguendo tutte le linee vocali. Già l’audio è stata un’impresa, sono comunque quasi 7 minuti di canzone. Il videoclip poi di conseguenza deve seguire una trama ed uno svolgimento coerente, e in questo caso cambia diverse location e richiede tanti protagonisti".

Ruoli e statistiche

"Di solito - riflette maxino -, per statistica, meno tempo dedico ad un video, più si alzano le probabilità che funzioni... (vedi Ailo... mezza giornata tra registrazioni e videoclip, e tra facebook e youtube ha circa 1 milione di visualizzazioni), in questo caso, in cui il lavoro è stato lungo e complesso, mi aspetto che nessuno se lo calcoli. A parte gli scherzi, spero vi piaccia perchè è stato un gran lavoro di squadra. Raffaele Prestinenzi nel ruolo dello studente, Elisa Bombacigno nel ruolo della Mamma, Flavio Furian nel ruolo del bidello. Io mi sono occupato di audio e video, ed ho coinvolto anche tutta la famiglia ed amici per la commissione dell’esame. Spero vi piaccia! - conclude - Incrociamo le dita".