Calano decessi, nuovi positivi e pazienti in terapia intensiva

Rallenta nuovamente la crescita dei positivi al Covid 19 nella giornata di oggi: 38 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia mentre ieri è stato registrato un aumento di 51 unità. I casi accertati in regione sono ora 2.520. Sono 4 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 206 il numero complessivo di morti da Covid-19. Un dato in calo rispetto a ieri, in cui i nuovi deceduti sono stati 7, di cui 5 a Trieste. Oggi invece nessuna morte con positività al coronavirus si è verificata nel capoluogo giuliano, ce ne sono state invece tre a Pordenone e una a Udine. I totalmente guariti sono 627 (26 in più di ieri). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 106; seguono Udine (59), Pordenone (38) e Gorizia (3). Sono 28 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, tornano quindi a scendere dopo il dato di ieri leggermente in aumento (30). I ricoverati in altri reparti risultano essere 166 (sette in più rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare sono 705.

