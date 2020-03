Incentivi bici, dalla Regione contributi per imprese e uffici pubblici

La Regione favorisce l'acquisto di biciclette da parte dei soggetti pubblici e delle imprese, con l'obiettivo di concorrere alla riduzione dell'inquinamento, e di migliorare la qualità dell'aria attraverso la promozione della mobilità sostenibile.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, riunitasi oggi a Trieste, ha approvato, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente, il Regolamento per la concessione dei contributi destinati all'acquisto di velocipedi nuovi di fabbrica, per ripartire la somma, già stanziata a tal fine, di 500mila euro.

Il bonus

I benefici saranno concessi sia per i velocipedi a pedalata assistita (nella misura del 30 per cento del prezzo d'acquisto, IVA compresa, fino a un massimo di 300 euro per ciascuna bicicletta) sia per le biciclette tradizionali a pedale, ma in questo caso per un numero minimo di cinque velocipedi, sempre nella misura del 30 per cento del prezzo d'acquisto, IVA compresa, e fino a un massimo di 1.500 euro. L'obiettivo, come ha sottolineato la Regione, è quello di contribuire alla tutela dell'ambiente trasmettendo un messaggio efficace a favore della diffusione della mobilità sostenibile sulle due ruote a pedale.

I contributi, ripartiti in 250mila euro per il 2020, e 250mila euro per il 2021, saranno erogati tramite le Camere di commercio con procedimento a sportello. Per questa operazione la Regione stipulerà convenzioni specifiche con le Cciaa, con una spesa complessiva di 40mila euro, somma già stanziata.