Benzina, calo consumi 80%: la Regione converte i bonus carburante a favore della ristorazione

Risorse per il bonus carburante ridestinate alla ristorazione: è questa una delle proposte per convertire fondi regionali ai settori più bisognosi.

“A seguito di una ricognizione, sono in grado di mettere a disposizione della Giunta le risorse, pari 4,6 milioni, derivanti dal minore esborso di contributi regionali, vista la fortissima riduzione del consumo di carburanti, che negli ultimi due mesi è stata dell’80%. Di certo parte di queste risorse potranno essere destinate alle microimprese del settore ristorazione, il secondo più colpito dalle misure di confinamento per combattere l’emergenza coronavirus”. Così l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro.

La proposta

Scoccimarro ha ribadito la necessità di riproporre comunque la misura di incentivo per tutti i cittadini. “Il mio impegno in particolare – ha aggiunto – sarà focalizzato a coinvolgere maggiormente le compagnie petrolifere affinché il prezzo della benzina in Friuli Venezia Giulia sia inferiore o uguale a quello della Slovenia”.

Mobilità sostenibile

Incentivare modalità sostenibili di trasporto e ridurre l’inquinamento continua a essere uno dei pilastri dell’azione dell’assessorato. “Vedremo di estendere il bonus anche ai cittadini che acquistano biciclette non solo elettriche, ma anche di poco costo”, ha anticipato Scoccimarro nel corso del dibattito.