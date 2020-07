Incentivi bici, anche a Gorizia contributi a fondo perduto per l'acquisto di E-bike

“Anche a Gorizia l’amministrazione incentiva la mobilità sostenibile stanziando un contributo a fondo perduto per l’acquisto di bici a pedalata assistita” il coordinatore della commissione Ambiente – Braulin Luca – aveva già preparato a suo tempo un emendamento al bilancio che ha ritirato a suo tempo per concentrare tutti gli sforzi nell’emergenza Coronavirus ma, adesso che le cose vanno normalizzandosi, confrontatosi con il Sindaco Ziberna e l’assessore di riferimento Del Sordi, ripropone l’emendamento che la Giunta, per velocizzare i tempi, dovrà valutare e fare propria. Come sottolineato dal Sindaco il Comune sta realizzando importanti piste ciclabili da via degli Scogli a Viale XX Settembre, revisionando il Corso Italia e progettandone di nuove.

Più biciclette meno traffico, più salute

Più biciclette significa anche avere meno traffico veicolare, meno stalli occupati più salute per tutti. Gorizia, come promesso dal Sindaco Ziberna sta diventando sempre più green. Il consigliere di Fratelli d’Italia –Braulin - ha fortemente voluto il vincolo di acquisto nei negozi cittadini, questo per dare un rilancio ad un economia che dire stagnante è troppo riduttivo. Il contributo previsto per l’acquisto di una E-bike sarà pari al 30% del valore del bene acquistato fino ad un massimo di € 300,00, bisognerà compilare una domanda specifica allegando la documentazione richiesta, il tutto verrà pubblicizzato non appena il bando sarà pubblicato.

