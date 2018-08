Boom di truffe telefoniche agli anziani

In questi ultimi giorni sono stati segnalati e denunciati alcuni episodi di truffe telefoniche in città, che non si sono concretizzate grazie allo spirito di iniziativa e alla lucidità di quelle che – nelle intenzioni di malintenzionati – dovevano essere le vittime.

Falsi incidenti stradali

Alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da parte di uomini che riferivano di essere avvocati o appartenenti alle Forze dell’Ordine, che i loro nipoti avevano causato incidenti stradali e che per risolvere la vicenda, onde evitare ulteriori sanzioni, avrebbe dovuto versare più denaro possibile. Gli interlocutori hanno temporeggiato e nell’immediatezza si sono confrontati con parenti e famigliari, facendo di fatto desistere i falsi avvocati e tutori dell’ordinecarabinieri che riattaccavano le comunicazioni telefoniche. Questi cittadini hanno telefonato al 112 e sul posto si sono recati equipaggi della Squadra Volante della Questura.

Episodi da segnalare

Considerata la frequenza di simili gravi episodi, si invitano tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.