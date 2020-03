Bora: 14 interventi dei Vigili del Fuoco in 3 ore, cade un albero a Banne

La bora continua a imperversare in una Trieste deserta: 14 gli interventi dei Vigili del Fuoco dalle 8 di stamattina alle 11, soprattutto per imposte e finestre pericolanti, ma anche per un albero finito sulla carreggiata a Banne. Queste alcune vie interessate dagli interventi: via Vidali, via Filzi, via d'Alviano, via San Marco, via Ghirlandaio, via Alpi Giulie, via Palestrina, via Brunner, via Buonarroti, via Diaz e via Fabio Severo. Già nella giornata di domenica gli interventi erano stati 30 in un giorno.

