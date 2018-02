Bora e incendi, Vigili del fuoco “in emergenza” da 72 ore: oltre 300 interventi (FOTO-VIDEO)

A causa del maltempo che stà imperversando sulla provincia di Trieste, i vigili del fuoco stanno operando in emergenza da mercoledì 23 febbraio. Sono 270 gli interventi eseguiti dal personale del comando di Trieste dall’inizio emergenza maltempo alle 8 di ieri mattina, 26 febbraio; mentre 51 sono stati quelli portati a termine dalle 8 fino 17.45 che sono destinati ad aumentare in quanto le richieste di soccorso continuano ad arrivare alla sala operativa.

I vigili del fuoco triestini stanno operando con 5 squadre (3 dalla sede centrale e 2 dai distaccamenti), 2 autoscale e 1 autogru.

Per far fronte alle numerose richieste d’intervento, dal primo giorno dell’emergenza è stato richiamato anche personale libero dal servizio e gli operatori ruoteranno in turno straordinario fino al cessare delle neccessità.

Oltre agli interventi per Bora - come quelli in via D’Alviano, davanti le Torri d’Europa, a pochi metri dalla caserma dei Vigili del fuoco, c’è stato anche un intervento per un incendio - per cause ancora al vaglio - nei pressi di un compattatore di rifiuti in via Flavia.

