Raffiche di Bora in tutta la città, straordinari per i Vigili del fuoco

In queste ore i Vigili del Fuoco sono impegnati per diversi interventi causati dalla Bora. Due gli alberi caduti, uno in via Montebello e l'altro in via Carnaro, in mezzo alla carreggiata. I pompieri sono intervenuti anche per vari dissesti statici in via d'Alessio, via Coroneo e Vicolo delle Ville.

Notizia in aggiornamento