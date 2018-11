Bora, rientra l'emergenza: riprende raccolta rifiuti

AcegasApsAmga comunica che l’emergenza Bora è rientrata e che di conseguenza sono ripresi i giri di raccolta, recuperando anche i cassonetti che ieri non è stato possibile svuotare. Gli addetti della multiutility ha provveduto in queste ore a slegare i cassonetti che erano ancorato o ruotati in senso contrario alla direzione del vento per evitare che potessero causare disagi e rischi per la sicurezza di passanti e mezzi. L’invito è quindi di tornare a conferire i rifiuti.

Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni gli operatori della multiutility procederanno a monitorare la situazione nelle zone più critiche. Secondo le previsioni meteo da giovedì 22 la bora calerà ulteriormente d’intensità. Interventi di spazzaneve e salatura in altipiano. Nel corso della nottata e della mattinata odierna diverse squadre AcegasApsAmga hanno provveduto alla pulizia delle strade a seguito della nevicata di questa notte. Nel corso della giornata odierna si sono concluse le operazioni di salatura per prevenire la formazione di ghiaccio.