Bora forte in città: una ventina gli interventi dei vigili del fuoco

Torna a soffiare la Bora a Trieste, che ieri ha raggiunto una media di 72 km/h con picchi di 100km/h in particolare nel tardo pomeriggio. Il vento continuerà a crescere, secondo le previsioni Aroa-Osmer fino a giovedì e non sono escluse precipitazioni e deboli nevicate in Carso.

Durante la giornata di ieri non si sono fortunatamente registrate particolare emergenze, una ventina di interventi dei vigili del fuoco ma nulla di eclatante e a cui non siano già abituati in città. La Trieste Trasporti ha comunque deciso di sospendere il servizio di collegamento marittimo del Delfino Verde a causa delle forti raffiche.