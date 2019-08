Boris Pahor compie 106 anni: celebrazioni a Trieste e Lubiana

Il gigante della letteratura Boris Pahor compie oggi (lunedì 26 agosto 2019) 106 anni: sono previsti festeggiamenti sia a Lubiana che a Trieste. In particolare il Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci e l'Ente Italiano per la conoscenza della lingua e della cultura Slovena hanno annunciato che oggi, lunedì 26 alle 18:30 in piazza Oberdan si terrà un brindisi di auguri con alcune letture del libro "Piazza Oberdan". Per l'esattezza, il brindisi si svolgerà davanti alla fontana dove si trova l'installazione artistica "Cantico dei cantici" di Marcello Mascherini dedicata ai "fidanzatini" e che ricorda la morte del ventenne Pino Robusti in Risiera. A Lubiana, Slovenia, si festeggia Pahor presso la libreria Consorijum.

Boris Pahor

Nato sotto Francesco Giuseppe, come dichiara Ansa, Pahor ha vissuto la terrificante esperienza nei lager nazisti, e con coraggio e lucidità ha descritto, dopo averli vissuti, tutti i traumi del '900: la disgregazione dell’Impero asburgico, la Grande guerra, il fascismo, la guerra d’Africa. Un convinto europeista che oggi sottolinea l'importanza dell'Ue, definendola "preziosa" e lanciando un monito: "Penso che la storia possa tornare", oltre a una preoccupazione riguardo all'Ungheria. Dei suoi numerosi libri il più famoso è Necropoli, testimonianza dell’atroce esperienza nei lager nazisti. Ma l’indomito e Pahor ha attraversato tutti gli orrori del «secolo breve»: la disgregazione dell’Impero asburgico, la Grande guerra, lo squadrismo, il fascismo, la guerra d’Africa.