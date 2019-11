La storia di Boris Pahor sul Times di Londra

Il Times di Londra ha voluto dedicare un articolo a Boris Pahor, "l'uomo che restò in vita a Natzweiler, la città dei morti". La storia dello scrittore sloveno nato a Trieste è stata raccontata dal celebre giornalista Alan Yentob, che lo ha incontrato per parlare del campo di concentramento nazista di Natzweiler e dell'eco di quegli orrori che lo scrittore ha voluto racchiudere in un capolavoro letterario, affinchè non fossero mai dimenticati. Qui l'interessante articolo.