Università: borsa di studio del Rotary Club in memoria di Andrea Cucchiarelli

L’Università degli Studi di Trieste, su volontà e iniziativa del Rotary Club Trieste Nord, ha bandito un concorso per l’assegnazione di un premio di studio per tesi di laurea in Ingegneria Navale dell’importo di 2.500 euro al fine di onorare la memoria di Andrea Cucchiarelli, socio fondatore e Presidente del Club, scomparso nell’aprile 2016.

Uomo di irreprensibile spessore morale e intellettuale, Cucchiarelli ha prestato la sua opera in Fincantieri, Cantieri Navali Italiani, ricoprendo diverse cariche, tra cui quella di direttore generale dell’Arsenale Triestino - San Marco; è stato inoltre consigliere di amministrazione e sindaco di diverse società.

La Commissione giudicatrice, composta da tre componenti nominati dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste e da due rappresentanti del Rotary Trieste Nord, ha riconosciuto in Marco Gianni lo studente meritevole del Premio. Giovane laureato proveniente dalla provincia di Treviso, Marco Gianni dopo la maturità scientifica, si è laureato al triennio in Ingegneria Navale presso l’Università degli Studi di Trieste con 110 e lode.