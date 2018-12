Borse di studio statali per gli studenti del FVG

Il Ministero dell'istruzione ha previsto l'erogazione di borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado residenti in Friuli venezia Giulia per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e trasporto, nonchè per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. La domanda può essere presentata esclusivamente online dal 14 dicembre 2018 alle ore 16:00 del 14 gennaio 2019. La borsa è erogata dallo Stato mediante il sistema dei bonifici domiciliati di Poste Italiane S.p.A..

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia che nell'anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria e appartengono ad un nucleo familiare in possesso di un'attestazione ISEE 2018 valida con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.500 euro

Chi presenta la domanda

La domanda per l'accesso alle borse di studio per l'anno 2018 deve essere presentata alla Regione dal genitore o dalla persona che ne esercita la responsabilità genitoriale (anagraficamente residente con lo studente) o direttamente dallo studente, se maggiorenne. Va presentata una domanda per ciascun figlio.

La domanda può essere presentata esclusivamente online dal 14 dicembre 2018 alle ore 16:00 del 14 gennaio 2019 previo accreditamento con uno dei seguenti sistemi:

- Sistema pubblico di identità digitale (SPID). E’ il sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Le informazioni per richiedere SPID sono disponibili al link:

https://www.spid.gov.it

- Carta regionale servizi (CRS). Al seguente link http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/cartaregionale-servizi/sono disponibili tutte le informazioni per l’attivazione della CRS.

- Login Fvg. E’ il sistema di autenticazione che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni online.

Nel bando consultabile nella sezione a destra sono indicate le sedi presso cui è possibile richiedere l'accreditamento.

La data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il beneficio sarà comunicata sul portale IO STUDIO https://iostudio.pubblica.istruzione.it/

Contatti

Trieste: assegnistudio_trieste@regione.fvg.it