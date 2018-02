Boscaiolo ferito a Sgonico: un albero gli frattura la gamba (FOTO)

Il Soccorso Alpino di Trieste è intervenuto per recuperare un uomo feritosi mentre lavorava nel bosco per fare legna. L'incidente è avvenuto in Carso, in un bosco sopra Sgonico, a pochi minuti di cammino dall'abitazione dell'uomo. È stato lo stesso A. G., del 1964 di Sgonico, che stava lavorando da solo, a chiamare il Numero Unico 112.

La pianta che aveva abbattuto lo ha un attimo dopo investito bloccandolo al suolo e procurandogli la frattura di una caviglia. I tecnici del Soccorso Alpino - otto uomini - sono intervenuti sul posto assieme al personale sanitario dell'ambulanza percorrendo un tratto di carrareccia con il fuoristrada e un tratto a piedi in bosco e lo hanno liberato con l'aiuto di una motosega. Una volta stabilizzato dai sanitari è stato trasportato a braccia con la barella del Soccorso Alpino fino all'ambulanza che attendeva in paese e condotto in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

L'intervento si è concluso intorno alle 15.

Gallery