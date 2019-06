Scoperta una lapide in memoria dei caduti della grande guerra a Boste

Scoperta una lapide in memoria dei paesani caduti nella prima guerra mondiale a Boste (Boršt in sloveno, insediamento del Comune di Capodistria). I nomi dei soldati deceduti sul campo di battaglia tra il 1914 e il 1918 sono stati tratti da una recente pubblicazione storica inerente alla Grande Guerra, che ne riporta anche i soprannomi di famiglia per un'interpretazione univoca della loro identità. La targa è stata finanziata dal Comune e per l'occasione ha avuto luogo l'esibizione del coro locale e dell'orchestra di fiati di Ricmanje. Presente alla solenne cerimonia, che ha visto la benedizione della lapide, anche il sindaco e le autorità locali.