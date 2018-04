Alma Trieste: Bowers, Green e Pecile ospiti all'International School of Trieste

Reduci dalla vittoriosa trasferta a Montegranaro, che ha garantito all'Alma Pall. Trieste il primo posto nella "regular season" del campionato di A2, Laurence Bowers e Javonte Green hanno fatto visita oggi alla Scuola Internazionale di Trieste. Con la coppia americana dell'Alma Trieste è intervenuto anche Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile della squadra triestina.

Ad attendere Bowers, Green e Pecile l'entusiasmo degli studenti dell' International School, in particolare le classi della quarta e quinta elementare che, assieme alla prima media, hanno incontrato i giocatori rivolgendo loro diverse domande.

Dagli esordi nella pallacanestro, ai momenti più importanti e significativi della loro carriera, i ragazzi dell'International hanno sommerso di domande – rigorosamente in inglese – i due giocatori americani e il "triestinissimo" Andrea "Sunshine" Pecile. A seguire, i tre hanno guidato i giovani studenti in una breve competizione di tiri da 2 punti e hanno generosamente firmato gli autografi di rito.

Al termine dell'insolito pomeriggio, i due giocatori dell'Alma Trieste hanno estratto a sorte il nome del fortunato studente che ha vinto i due biglietti in Tribuna Gold per la prima partita dei "play-off" in programma domenica prossima all'Alma Arena.