Brucia i vestiti per riordinare casa: denunciato

Un anziano brucia i vestiti per riordinare casa e viene denunciato. La vicenda si è verificata ieri, domenica 7 giugno, in zona Campi Elisi, dove sono intervenute immediatamente le Volanti della Questura, che nella stessa giornata hanno denunciato un uomo nella zona di Ponziana per aver danneggiato la porta di un vicino. In tutto sei le denunce effettuate da tutte le forze dell'ordine. Nel corso della giornata nessuna sanzione è stata elevata nei confronti di persone o attività commerciali per violazioni delle misure anti Covid. Sono stati controllati 6 esercizi commerciali e 91 persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.