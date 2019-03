Brusco calo delle temperature, grandine sul Carso

Come annunciato dalle previsioni meteo questa mattina a Trieste e sul Carso le temperature sono scese di parecchi gradi, complice la pioggia e il vento forte che ha iniziato a soffiare all'incirca dalle 10. In centro città non si sono verificati particolari disagi, se non le decine di ombrelli rotti - come sempre, d'altronde - mentre sul Carso la pioggia si è abbattuta con maggiore violenza.

In val Rosandra e nella zona di Bottazzo si è verificata anche una grandinata, imbiancando il paesaggio. Le previsioni per la giornata di oggi parlano di un sostanziale mutamento delle temperature e, più in generale, delle condizoni metereologiche. Dal pomeriggio le precipitazioni rimarranno presenti su tutta la costa e sula Carso, fino almeno alle prime ore della notte.

