Malore sul monte Orsario: 68enne in ospedale (FOTO)

Soccorso un triestino di 68 anni nella riserva naturale del monte Orsario a Repen. È successo intorno alle 12:45 di oggi, venerdì 8 marzo. In seguito a un malore l'uomo (iniziali P.C.) si è accasciato al suolo e la donna che era con lui ha chiamato i soccorsi. il 68enne ha poi ripreso conoscenza e non si troverebbe in pericolo di vita. Intervenuto l'elisoccorso, l'ambulanza del 118 con automedica, il soccorso alpino e i Vigili del Fuoco. Il ferito è stato caricato in elicottero dal personale del 118 tramite un verricello, per poi essere trasportato al pronto soccorso di Cattinara.

