Bufera sul Carso: nevica copiosamente

Previsioni rispettate: la neve sta scendendo copiosamente sul Carso triestino. Buran 2 ha fatto il suo arrivo con raffiche di vento di poco sotto si 100 km/h che hanno fatto precipitare le temperature e quindi preparato il terreno per la neve che dalle 21 circa ha cominciato a scendere sempre con più intensità e sta imbiancando l’altipiano dove al momento non si registrano comunque condizioni critiche per quanto riguarda la viabilità delle strade principali.

“Sta nevicando sul Carso e le parti alte della città - commenta il vicesindaco Pierpaolo Roberti su Facebook -. I mezzi spargisale sono all’opera e la Polizia Locale sta presidiando il territorio con pattuglie dedicate e attraverso le telecamere: per ora è tutto ok”.