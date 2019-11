Molesti dentro e fuori dal bar, sanzionati due avventori

Ennesima serata movimentata e lavoro extra per gli uomini della Squadra Volante della Questura di Trieste. Un cittadino italiano di 40 anni e un 29enne di origine ceca sono stati infatti sanzionati amministrativamente per alterazione alcolica. Entrambi hanno arrecato disturbo ai gestori, agli avventori e ai passanti all’interno e all’esterno, rispettivamente, di un buffet in via Settefontane e di un bar in piazza della Borsa

Nel pomeriggio invece una buona notizia. Il personale della Volante ha infatti restituito al legittimo proprietario un autocarro rubato a Muggia una decina di giorni fa. L’uomo ha notato il veicolo, in buone condizioni, ieri pomeriggio parcheggiato in via Ziliotto.