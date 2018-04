Bullismo: incontri gratuiti per prevenire e gestire il fenomeno

"Tre diversi approcci metodologici perprevenire o gestire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo": è il titolo di una serie di incontri gratuiti organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Ats Effepi Orientamento

(associazione di Enti di formazione professionali regionali) e rivolti a chiunque fosse interessato all'argomento.

Nei mesi di aprile e maggio si terranno cinque laboratori, il primo dei quali è in programma venerdì 6 aprile a Trieste nella sede della Regione di Scala dei Cappuccini 1, dalle 9 alle 17.



L'iniziativa rappresenta un momento di approfondimento dei temi già affrontati in occasione della "giornata di studio sui modelli di intervento sperimentali per la prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo" organizzata dalla Regione il 12 gennaio scorso a Trieste.

Il ciclo di incontri punta a offrire a insegnanti ed educatori e a tutti gli interessati conoscenze e strumenti utili per prevenire e gestire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in diversi contesti educativi.

Vengono approfonditi in particolare gli ambiti legati alle neuroscienze e al benessere psicologico, alla social influence, all'analisi degli stili comunicativi online e della mediazione del conflitto, anche attraverso il confronto in piccoli gruppi.

Il laboratorio rientra tra le proposte di percorsi di orientamento educativo del Catalogo regionale dell'offerta

orientativa (Fondo sociale europeo, programma specifico 9/15).



Dopo l'appuntamento triestino del 6 aprile, gli incontri successivi si terranno, sempre di venerdì e sempre dalle 9 alle17, il 13 aprile a Monfalcone all'EuroPalace School di via Cosulich 20, il 20 aprile a Pasian di Prato all'Enaip Centro Servizi formativi del Friuli in via Leonardo da Vinci 27, l'11 maggio a Pordenone, allo Ial Friuli Venezia Giulia di viale Grigoletti 3 e il 18 maggio 2018 Gemona del Friuli allo Ial Friuli Venezia Giulia di Via Bariglaria 144.

Per il laboratorio in programma il 6 aprile a Trieste c'è tempo per iscriversi fino a domani (contatto Anna Andriani, 040 6726311- 040 6726343, anna.andriani@ial.fvg.it); per gli incontri successivi il referente è Tiziana Anastasia (tel. 0434 505426, tiziana.anastasia@ial.fvg.it).