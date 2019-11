Crisi Kipre e Burgo, Gava (Lega): "Approvati i nostri odg per il decreto imprese"

"Esprimo soddisfazione per l'approvazione dei nostri ordini del giorno al decreto sulle crisi aziendali a favore dei lavoratori del Fvg che lottano per salvare il proprio posto di lavoro". Lo dichiara la deputata e commissario Lega in Fvg, Vannia Gava.

"Dopo aver inserito 30 milioni di euro per le crisi aziendali in Sicilia, era il minimo che il governo potesse fare a favore anche delle aziende del nostro territorio: il Fvg - sottolinea l'esponente leghista - non è una regione di serie B. Finora la Regione ha fatto un grande lavoro per ricollocare i lavoratori, ma ora il governo deve fare la propria parte. Oltre al mio odg a favore dei lavoratori di Lavinox di Villotta di Chions sono infatti stati approvati gli odg dei colleghi Aurelia Bubisutti, Massimiliano Panizzut e Daniele Moschioni per Cartiere Burgo e Kipre, che ho sottoscritto. È ora che il governo passi dalle belle parole ai fatti, mantenendo innanzitutto gli impegni assunti formalmente in Aula".