Burlo: tra i migliori a mondo per trapianti di midollo osseo

Il Burlo Garofolo riceve la Certificazione agli standard internazionali Jacie (settima edizione) per il Programma Trapianti di Midollo osseo in ambito pediatrico: un risultato estremamente prestigioso ottenuto grazie all’impegno della dottoressa Elisabetta Danielli che ha coordinato tutto il lavoro per il raggiungimento dell’accreditamento, del dottor Marco Rabusin, direttore del Programma, della dottoressa Natalia Maximova che guida quotidianamente l’attività di trapianto del midollo, nonché di tutto il personale diretto e in convenzione che con il suo lavoro ha permesso al Programma Trapianti di Midollo in età pediatrica del Burlo di diventare il punto di riferimento regionale, ma anche un centro di richiamo nazionale e internazionale, con l’esecuzione di oltre 450 trapianti (35% dei quali per pazienti in arrivo dall’estero) a partire dal 1984 quando fu uno dei primi centri istituiti in Italia.

Dorbolò: "Grande prestigio"

"La certificazione del Programma Trapianti di Midollo osseo in ambito pediatrico agli standard Jacie è un risultato importantissimo – afferma il direttore generale dell’Irccs, Stefano Dorbolò -, che conferisce prestigio all’Istituto e alla Struttura di Oncoematologia, il cui merito va indiscutibilmente a tutti i professionisti impegnati quotidianamente nell’assistenza dei nostri piccoli pazienti che, in così giovane età, devono affrontare situazioni molto impegnative, fisicamente e psicologicamente. Nella consapevolezza della rilevanza dell’attività erogata dal Servizio, peraltro centro di riferimento di livello regionale oltre che punto di attrazione a livello nazionale, stiamo lavorando per migliorare le condizioni logistiche e strutturali".

Certificazione obbligatoria

La certificazione, divenuta obbligatoria dal 2016 per poter far parte della rete internazionale dei centri di trapianti di midollo, è anche uno degli aspetti premianti per la conferma del Burlo come Irccs. "L’accreditamento Jacie – spiega la dottoressa Danielli – è attualmente obbligatorio in quanto richiesto dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue per confermare i centri autorizzati sulla base di standard internazionali. Gli standard Jacie sono emanati dall’Ebmt, un organismo europeo internazionale e tutti i centri trapianti europei devono essere adeguati a quegli standard che sono riferiti sia alla parte clinica, sia alla parte di manipolazione delle cellule staminali. Le cellule derivano o attraverso aferesi terapeutica dal donatore di sangue periferico o attraverso un espianto di midollo in sala operatoria da un donatore compatibile (generalmente un familiare) per un trapianto allogenico o dallo stesso paziente per il trapianto autologo".

"Per l’ottenimento di questa importante certificazione – conclude la responsabile qualità aziendale del Burlo –, che tra le altre prevede anche standard per i centri pediatrici aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i centri per adulti , dobbiamo ringraziare tutto il personale del Programma Trapianti del Burlo e tutto il personale in convenzione dell’Asugi Trieste. Si tratta di un risultato importante anche per la conferma del Burlo quale Irccs, per le possibilità che apre verso un futuro utilizzo di farmaci alternativi al trapianto e per onorare l’investitura regionale del Burlo come centro di riferimento regionale per i trapianti di midollo in età pediatrica che si affianca all’Ospedale di Udine come centro trapianti di midollo per gli adulti».