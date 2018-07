Burlo: Eugenio Possamai è il nuovo direttore amministrativo

Il dottor Eugenio Possamai è il nuovo direttore amministrativo del Burlo Garofolo, incarico ricoperto in precedenza dal dottor Stefano Dorbolò, chiamato ora in Regione a ricoprire l'importante incarico di Direttore dell'Area Risorse Umane ed Economico-Finanziarie della Direzione Centrale Salute.

«Possamai rappresenta una soluzione in continuità con l’operato di una figura storica del Burlo Garofolo come Dorbolò - ha commentato il Direttore Generale Gianluigi Scannapieco - abbiamo scelto una preziosa risorsa che si trovava già all’interno del nostro Istituto come Direttore del Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa, di cui già conosciamo le capacità e la professionalità. Il dottor Possamai possiede infatti una lunga esperienza come Direttore Amministrativo in diverse Aziende Sanitarie, e negli ultimi anni ha lavorato presso l'Istituto Superiore di Sanità a Roma. Al dottor Possamai vanno i migliori auguri di buon lavoro miei e di tutto il personale del Burlo, così come al dott. Dorbolò vanno i nostri più profondi ringraziamenti per quanto ha dato al nostro Istituto, con impegno e professionalità, nei tanti anni di lavoro, e un sincero augurio per questa nuova importante pagina della sua vita professionale».