Bimba colpita da emorragia cerebrale, trasferita in elicottero dal Burlo a Genova

Una bambina di 5 anni colpita da emorragia cerebrale e ricoverata all'ospedale pediatrico Burlo Garofalo di Trieste è stata trasferita al Gaslini di Genova. L'operazione è stata effettuata la notte scorsa dal team di Trasporto Paziente Critico-Ecmo dell'istituto Giannina Gaslini, composta dal direttore di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica Andrea Moscatelli e dall’infermiera pediatrica Ilaria Reale.

L'equipe ha da poco concluso il delicato trasposto intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 7 luglio, trasferendo con successo la piccola paziente, che si trova adesso ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. La bambina verrà immediatamente sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per pianificare i futuri trattamenti. Si tratta del primo trasporto pediatrico effettuato in collaborazione tra l'istituto Gaslini e la Guardia Costiera, effettuato in volo notturno con elicottero Nemo11-16.