Burlo Garofolo: primo in Italia e 28esimo nel mondo per qualità ricerca

L’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, ospedale materno-infantile di riferimento per il Friuli Venezia Giulia e coordinatore della Rete pediatrica regionale, è il primo Istituto di ricerca italiano per qualità della ricerca scientifica, il 28^ al mondo. Il dato è stato pubblicato nei giorni scorsi dall’autorevole “THE” - Times Higher Education, periodico inglese specializzato in valutazione della qualità dell’istruzione nel mondo, che pubblica ogni anno una delle più accreditate classifiche delle Università mondiali.

Attirare "giovani cervelli"

Il riconoscimento è particolarmente prestigioso in quanto non riguarda solo la ricerca sanitaria e in campo biologico, ma tutta la ricerca scientifica. L’analisi - che si focalizza sugli Istituti di ricerca indipendenti e non contempla le Università - è stata pubblicata nei giorni scorsi ed è un riconoscimento di elevato valore per l’attività svolta dal Burlo, in quanto indica la capacità di attirare “giovani cervelli” da tutta Europa: Times Higher Education è infatti una fonte estremamente autorevole per orientare e facilitare le scelte degli studenti nel trovare i migliori Centri di ricerca al mondo dove formarsi, in specifici settori, in particolare in campo scientifico.

La classifica

In testa all’analisi di Times Higher Education - che ha classificato i primi 130 Istituti scientifici analizzandone le pubblicazioni scientifiche in maniera approfondita, andando oltre al principale indice normalmente considerato, l’Impact Factor - si trova l’American Cancer Society: il “podio” completo di questa particolare classifica è completamente americano: al secondo posto infatti figura il Broad Institute di Cambridge (MA), specializzato in biotecnologie, e al terzo il Whitehead Institute for Biomedical Resarch. Il primo istituto italiano è l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, in 28.a posizione, con 997 pubblicazioni analizzate. Il secondo centro italiano in ranking è l’Agenzia spaziale italiana, in 45.a posizione, seguito dall’Istituto europeo di Oncologia, in 47.a posizione.

Orgoglio per tutto il Fvg

«È un importante riconoscimento, motivo di orgoglio non solo per il Burlo ma per tutto il sistema della ricerca della nostra Regione, commenta il Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofolo, Gianluigi Scannapieco - che mette in evidenza come il nostro Istituto sia in grado di esprimere l’eccellenza nel campo della Ricerca sanitaria. Un ringraziamento va al Direttore Scientifico Fabio Barbone e a tutti i ricercatori che ogni giorno fanno progredire la scienza al Burlo, nel settore materno-infantile e della salute della donna, garantendo quell’integrazione fra ricerca e assistenza ad alto livello, che rappresenta il compito specifico degli IRCCS».

Il più citato

«La valutazione - sottolinea il Professor Fabio Barbone - si basa principalmente sull’indice di citazione, che riporta quante volte vengono citate in letteratura le pubblicazioni di un Istituto di Ricerca (nel settore scientifico di riferimento), importante indicatore della credibilità, della reputazione e dell’originalità della ricerca. Lo stesso criterio è stato recentemente utilizzato dal Ministero della Salute per gli IRCCS: anche nella classifica del Ministero basata su questo indicatore il Burlo risulta primo fra gli IRCCS italiani».