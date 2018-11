Gravidanza a rischio: al Burlo corsi formativi per il miglioramento delle cure

Le patologie preesistenti la gravidanza rappresentano una realtà crescente con cui l’ostetrico, in un approccio multidisciplinare, si deve sempre più spesso confrontare.

Presenti esperti nazionali ed internazionali

A tale riguardo, il 24 novembre, nell’Aula Magna dell’Istituto Burlo Garofolo, si terrà il corso “Expert series in high risk pregnancies: Focus sul diabete in gravidanza” organizzato dalle Strutture Semplici Dipartimentali Gravidanza ad alto Rischio e Struttura Complessa Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica, in cui i partecipanti (ostetrici, diabetologi ed operatori del percorso nascita) potranno confrontarsi con esperti nazionali ed internazionali su una patologia che necessita di specifiche conoscenze in termini di monitoraggio e trattamento.

Un ciclo di corsi

L’evento rappresenta il primo di prossimi eventi formativi che verranno riproposti in Regione nel 2019 su tematiche specifiche di patologia ostetrica, finalizzati ad implementare la rete regionale sulla gestione della gravidanza a rischio in un programma di miglioramento della qualità delle cure.