Trasporti, i sindacati: "Con riduzione delle linee difficile mantenere distanziamento sociale"

"In considerazione dell'avvio della Fase 2, in data 18/05/2020 evidenziamo non poche criticità circa le modalità di fruizione dei servizi allo stato attivati (Bus a chiamata) e di cui la stampa locale sta dando ampio risalto per gli aspetti problematici già emersi al lato pratico, in quanto secondo noi sarebbe opportuno modificare le linee trasformate dall'emergenza Covid 19 in festive, riportandole con l'orario feriale, soprattutto le linee con maggior flusso di utenza". Lo dichiarano in una nota stampa le segreterie di OO.SS CGL, UiltrasportiI e Faisa-Cisal Trieste.

" Si evidenzia infatti - continua la nota -, che l'attuale riduzione delle linee, già oggetto di ampie critiche, potrebbe rivelarsi ancor meno compatibile con l'esigenza di garantire il distanziamento sociale, modificato con ordinanza regionale che aumenta la vicinanza delle persone all'interno degli autobus portando al 50% della capienza interna di persone nei bus. Conseguenza maggior pericolo di contagio alla circolazione del Virus, e soprattutto, laddove si consideri che dal 18/05/2020, le attività fino ad oggi chiuse riapriranno con conseguente maggior movimentazione di persone in tutta la città".

"Non va inoltre dimenticata - conclude - che la riduzione delle corse, determina come conseguenza anche la cassa integrazione del personale che, a contrario, potrebbe venir utilmente impiegato in turni da consentire maggior disponibilità di mezzi in circolazione andando così a limitare l'afflusso di utenza per singolo bus. Si ricorda inoltre che la tipologia di utenti che caratterizzano il servizio di trasporto nel nostro capoluogo triestino, persone per lo più anziane che possono non essere particolarmente "avvezze" all'utilizzo della strumentazione tecnologica con conseguente rischio di rendere un servizio inferiore alle loro aspettative ed alla sua storicità".

