Bus turistico stagionale attivo anche a Ferragosto

Anche a Ferragosto sarà attivo il bus turistico stagionale promosso dall amministrazione comunale e la Trieste Trasporti. Ad annunciarlo l'assessore al Turismo Massimo Romita promotore dell iniziativa, raccogliendo le istanze della cittadinanza e degli operatori turistici di Duino Aurisina. Il bus, che ha superato nel primo mese di svoglimento del servizio ben oltre le 1500 presenze di utilizzo, conferma la positività del servizio offerto. I biglietti tramite la collaborazione con il Lions Club di Duino Aurisina sono distribuiti direttamente e gratutamente sul bus.

Il bus tursitico parte dalla fermata della Stazione Fs di Visogliano (abbinamento treno bus utilizzato dai triestini e dagli utenti del Friuli) toccando le fermate del campo di Visogliano, dove si può lascaire comodamente l'auto, e Sistiana centro in coincidenza con le linee dell Apt di Gorizia e la stessa Trieste Trasporti per recarsi in baia ogni 30 minuti. L' amministrazione è già al lavoro per reperire le risorse per trasformare il servizio dal week end a giornaliero magari attraverso dei progetti specifici.