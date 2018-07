Steven Tyler: modifiche ai percorsi di alcune linee

In occasione del concerto di Steven Tyler, mercoledì 18 luglio dalle ore 20:30 e fino al termine del servizio, i percorsi di alcune linee della Trieste Trasporti subiranno alcune modifiche.

Di seguito le linee interessate:

- linea 8 proveniente da Roiano (direzione Valmaura)

Roiano > corso Cavour > corso Italia > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > percorso regolare

- linea 8 proveniente da Valmaura (direzione Roiano)

Valmaura > via Caduti sul Lavoro >galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > percorso regolare

- linea 9 proveniente da piazzale Gioberti (direzione largo Irneri)

San Giovanni > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > via di Campo Marzio

- linea 9 proveniente da largo Irneri (direzione piazzale Gioberti)

via di Campo Marzio > viale Campi Elisi > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > via Imbriani > percorso regolare

- linea 24 proveniente da stazione ferroviaria (direzione San Giusto)

stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > piazza Vico > San Giusto

- linea 24 proveniente da San Giusto (direzione stazione ferroviaria)

San Giusto > via Venezian > via Cadorna > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > percorso regolare

- linea 30 proveniente da stazione ferroviaria (direzione via Locchi)

stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > galleria de Sandrinelli > percorso linee 15/16 > percorso regolare

- linea 30 proveniente da via Locchi (direzione stazione ferroviaria)

via Locchi > via Cadorna > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > percorso regolare

- linea A

piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > viale Campi Elisi > via di Campo Marzio (inversione di marcia) > percorso inverso

#TT