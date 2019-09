"Salva" la cabina di via Battisti destinata all'abbattimento

Buone notizie per i nostalgici della cornetta e del fino: sembrerebbe salva la cabina di via Battisti 29 destinata all'abbattimento in data 2 settembre 2019. Oggi, martedì 3 settembre, quello che ormai in molti considerano un "reperto archeologico" occupa ancora la sua posizione, poco lontana dal giardino pubblico e in prossimità dell'incrocio con via Rossetti e via Giulia. L'1 luglio scorso, sulla parete di vetro della struttura era stato affisso un cartello, ad opera della Tim, che informava gli interessati che la cabina sarebbe stata dismessa a meno che un certo numero di interessati non avesse inviato una mail tramite posta certificata per opporsi al provvedimento. Evidentemente più nostalgici del previsto si sarebbero mossi in difesa della cara cabina.