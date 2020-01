Cade in acqua con la gamba fratturata: salvato "per miracolo" in porto

Salva la vita a un uomo nel Porto di Trieste. La testimonianza arriva in redazione dalla persona che ha effettuato il soccorso e che si trovava in zona sulla sua barca, quando ha sentito gridare aiuto in prossimità del Molo Zero e ha trovato un uomo sui 45 anni appena caduto in mare dopo essersi procurato una frattura esposta alla gamba. Perdeva sangue in abbondanza e rischiava di affondare anche a causa del giubbotto pesante. A quel punto, non senza fatica, il soccorritore, che si trovava lì per un fortuito caso, si è avvicinato e ha soccorso l'uomo portandolo a riva e bloccando l'emorragia con la sua cintura, fino al sopraggiungere delle forze dell'ordine e dei soccorsi sanitari del 118. Ancora non chiare le dinamiche dell'incidente ma si suppone che l'uomo stesse camminando distrattamente e sia caduto in una buca.