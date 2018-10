Cade dalla ringhiera a Ronchi: 40enne grave all'ospedale

È successo oggi, 2 ottobre, a Ronchi dei Legionari in via Scipio Slataper. Un uomo, di circa 40 anni, attorno le 17.00 è caduto da una ringhiera da un'altezza di 3,5 m nel proprio giardino.

Allertato il pronto soccorso, è stata inviata un'ambulanza in codice rosso. Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo a terra incosciente e, dopo gli opportuni controlli, lo hanno trasportato all'ospedale di Monfalcone in codice giallo.