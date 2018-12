Cade da un muro e sbatte la testa: 66enne a Cattinara

Cade da un muretto di due metri circa e si procura un trauma cranico con ferita. È successo ieri sera, martedì 18 dicembre, alle 22.12 a Ravascletto in prossimità del bar Pace Alpina, e l'uomo (66 anni) è stato trasportato in elicottero a Trieste per ricevere adeguate cure nell'ospedale di Cattinara. Sul posto, oltre all'elisoccorso SORES, i Carabinieri di Tolmezzo e un'ambulanza intervenuta in codice giallo. Dopo la valutazione il codice giallo è stato confermato.