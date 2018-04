Cade da una scala, grave un 56enne nei cantieri nautici

Grave incidente nella zona industriale di Trieste poco prima delle 19 di oggi, sabato 28 aprile: un 56enne è caduto da una scala in uno dei cantieri nautici del canal navigabile. Il volo dall'altezza di circa tre metri d'altezza gli ha causato un trauma cranico e agli arti inferiori si legge in una nota del 118 intervenuto sul posto con un'automedica e un'ambulanza per stabilizzare il ferito e poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.

Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente lavorativo anche la Polizia di Stato.